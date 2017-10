Algas looduskosmeetika ettevõtte aktsiate pakkumine

Täna, 16. oktoobril algas AS Madara Cosmetics aktsiate avalik pakkumine Eestis ja Lätis ning kestab kuni 3. novembri 2017 kella 15.30-ni Eesti aja järgi.

Madara suuraktsionärid jäävad samaks ning neile jääb ka enamushääl ettevõtte otsustusprotsesside kontrollimiseks. Aktsionärid, kellele kuulub enam kui 10% ettevõtte aktsiatest on Uldis Iltners, Lotte Tisenkopfa-Iltnere, Zane Tamane ja Sustainable Investments Ltd, kellele kokku kuulub 87.59% ettevõtte aktsiatest.

Juhindudes parimatest tavadest, otsustasid enamusaktsionärid ja aktsiaemissiooni korraldaja AS LHV Pank kohaldada 360-päevast osaluse külmutamise kokkulepet (lock-up agreement) alates päevast, mil kauplemine algab. See kindlustab potentsiaalsetele investoritele, et aktsiad ei osteta emissiooni käigus koheseks edasimüügiks ning see tooks aktsiahinna kujunemisse enam stabiilsust.

Lisaks otsustasid enamusaktsionärid anda Madara töötajatele võimaluse saada ettevõtte kaasomanikeks. Enne avaliku aktsiamüügi algust läks oma töötajatele pakkumisele 15 000 ettevõtte aktsiat ning lisaks on töötajatel mõistlikkuse printsiipi arvestades eelisõigus osta Madara aktsiaid ka avaliku pakkumise käigus. Neile aktsiatele kohaldatakse 180-päevast osaluse külmutamise perioodi alates päevast, mil algab kauplemine Nasdaq Riia First North alternatiivsel turul.

"Börsile minek on meie jaoks suur samm. Kuigi ettevõtte põhikontseptsioon ja väärtused ei muutu, ootab meid ees märkimisväärne areng kaasomanike arvus, kuna pakume aktsiaid müügiks nii jae- kui institutsionaalsetele investoritele ja ka meie oma töötajatele. Aktsionäride arvu kasv ja täiendavad rahalised ressursid annavad meile võimaluse ettevõtte kiiremaks arenguks," selgitas AS Madara Cosmetics juhatuse liige ja kaasaktsionär Uldis Iltners.

AS Madara Cosmetics'il on õigus teha aktsiate avalik pakkumine kuni 482 220 pakkumise aktsiatega (mida saab täiendada 48 222 aktsiaga kuni kokku 530 442 aktsiat) hinnaga 6.25 eurot aktsia kohta. Ettevõte kavatseb avaliku aktsiate pakkumise raames kaasata vahendeid umbes 3 miljoni euro ulatuses, kui pakkumine on edukas ja ettevõte on emiteerinud ning investorid on märkinud kõik pakkumise aktsiaid, kaasa arvatud aktsiad vastavalt täiendava jaotamise õigusele (kokku 530 442 aktsiat).