Täna algas rahvahääletus 2eurose laulupeomündi kujunduse leidmiseks, teatas Eesti Pank.

Täna algas rahvahääletus, et valida laste joonistuste seast laulupeo 150. aastapäevale pühendatud 2eurose mündi kujundus. Münt on eriline selle poolest, et kavandeid võisid saata vaid lapsed ja kuni 19aastased noored. Kokku jõudis konkursile ligi 8000 joonistust.

Mullu sügisel toimunud joonistuskonkurss oli erakordselt populaarne, kokku saatsid lapsed konkursile ligi 8000 tööd. Kõige rohkem kavandeid saatis konkursile Koeru keskkooli kunstiõpetaja Mari-Liis Männik, kelle abiga jõudis Eesti Panka ligi 600 tööd.

Rahvahääletusele jõudsid kaheksa lapse joonistused, mille valis välja žürii. Rahvahääletusel kõige rohkem hääli kogunud joonistuse järgi kujundatakse üldlaulupeo 150. aastapäevale pühendatud 2eurone münt, mis jõuab ringlusse 2019. aastal.

Kõik rahvahääletusele jõudnud tööd on auhinnalised. Tööd on jagatud nelja vanuserühma ning iga vanuserühma populaarseima joonistuse autor saab auhinnaks iPad Pro koos joonistuspliiatsiga. Populaarsuselt teise koha auhind on kaasaskantav kõlar.

Eesti Pank kutsub kõiki Eesti inimesi hääletama oma lemmikkujunduse poolt aadressil http://lastejaam.err.ee/laulupidu150. Hääletada saab 4. märtsi keskööni.

Iga osaleja saab hääletada ainult ühe korra. On oluline tähele panna, et hääl läheb arvesse vaid siis, kui osaleja kinnitab oma valiku. Selleks tuleb klõpsata linki, mis saadetakse registreerimisvormi sisestatud meiliaadressile.

Kõikide hääletajate vahel, kes on sisestanud oma meiliaadressi, loositakse välja 25 laulupeo 150. aastapäevale pühendatud 2eurose mündi kaarti. Auhinna saab kätte kahe kuu jooksul pärast mündi emiteerimist.