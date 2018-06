Algasid Euroopa Liidu-Austraalia vabakaubanduskõnelused

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström avas esmaspäeval koos Austraalia peaministri Malcolm Turnbulli ning kaubandusministri Steven Ciobaga ametlikult Euroopa Liidu-Austraalia vabakaubanduskõnelused, kirjutab ERRi uudisteportaal.

"Ootan Austraalia liitumist meie pidevalt laieneva, sarnase mõttemalliga kaubanduspartnerite ringiga. Neil keerulistel aegadel on julgustav näha, et Austraalia jagab meie pühendumust positiivsele kaubandusele ja ideele, et headest kaubanduslepetest võidavad mõlemad osapooled," ütles Malmström pressiteate vahendusel, vihjates USA-le, mis on neil päevil kiskunud üles kaubanduskonflikti nii oma lähedaste liitlaste kui Hiinaga.

