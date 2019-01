Alko 1000 juht: meid ei taha keegi Tallinnas näha, liiga palju on teistel, millest ilma jääda

“Meid ei taha seal keegi eriti näha,” räägib Alko1000 juht Einar Visnapuu Rahageeniusele. “Liiga palju on teistel, millest ilma jääda.”

“Reaalsuses on see tegelikult laias laastus nii, et isegi kui mingi pood sobib, siis mingi moment millegipärast, kuidas ma nüüd ütlen, mingid ulmepõhjused tulevad välja, miks ikkagi ei ole see eriti hea, et te tulete meie juurde,” selgitas Visnapuu.

