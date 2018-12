Alko1000 juht: ega see nüüd nii hull ka pole, et jõuludel tormavad kõik alkoholi otsima

Visnapuu sõnas, et ta täpselt ei oska praegu öelda, kui palju rahvast käis jõuludeks alkoholi ostmas, kuid võrreldes eelmise aastaga on inimeste arv veidi kasvanud, sest järjest enam leitakse tee piiri taha.

Ta märkis aga, et kõige populaarsem aeg on siiski jaanipäev, mitte jõulud või aastavahetus. „Siis on inimestel pikemad puhkused ja kõik sõidavad ringi," lausus Visnapuu.

„Ega see nüüd nii hull ka pole, et kui tulevad jõulud või aastavahetus, siis kõik tormavad alkoholi otsima. Ma arvan, et see on natuke vale kuvand. Aga rahvast on palju," lisas ta.