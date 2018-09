Alkohinnad: Soomlased ei osta enam Eestist alkoholi, sest odavama joogi leiab Rootsist

Soomlased ei käi enam Eestis alkoholi ostmas, vaid teevad seda juba Rootsis.

Soomest tulevate praamide saabumiskoha parklad on autosid täis. Saabujad laadivad autotesse alkoholi suurtes kogustes. 3-liitrised veinipakid on kümme korda odavamad kui Soomes.

Kaisa Hauru ja Ansku Viljamaa Kajaanist läksid Rootsi veini ja siidrit ostma. Rootsis on kõik odavam. Nad märkisid, et tavaliselt käivad nad Rootsis ainult mööblipoes, kuid seekord oli eesmärgiks alkoholijaht, rääkis Kaisa.

Soomlaste Läänes ostlemise tuhin kasvab üha, kuigi on olnud aastaid varjusurmas. Kui ikka euro eest saad 10,3 Rootsi krooni, siis see on suur edusamm, kuivõrd aasta tagasi anti euro eest 8,50 krooni.

Rootsis on veinid 30-50% odavamad kui Soomes. 3-liitrine punane vein Gato Negro Cabernet Sauvignon maksab Soome alkoholimonopolis Systembilaget 29,99 eurot. Rootsis maksab see 19,41 eurot.

Veini hinnaerinevused on juba sellised, et rahvas hakkab liikuma. Tallinnas nii odavalt kvaliteetveine ei saa. Pudel Hispaania Torres Gran Sangre de Toro Reservat maksab Soomes 14.48 eurot. Tallinnas aga 9,99 eurot ja Rootsis 8,61 eurot.

Umbes kümneeurosed veinid on Rootsis oluliselt odavamad kui Soomes. Austraalia valge vein Jacobs Creek Classic Semillion Chardonnay maksab Rootsis 6,64 eurot ja Soomes 10.99 eurot.

Kange alkoholiga on lugu enamvähem sama: 10 aasta vanune viski Laphroaig maksab Soomes 52,90 eurot ja Rootsis 42,28 eurot.

Systembolageti Haaparante poemüüja Jaana Haara sõnul käivad kõik soomlased mujalt alkot ostmas. Siiski polevat Rootsi krooni kukkumine ainus põhjus, mis soomlasi Rootsi alkoreisile ajab. Soomlased ongi hinnatundlikud, kui teisel pool piiri on odavam, siis nad lähevad sinna.