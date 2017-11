Alkoholiaktsiisi järsk tõstmine ähvardab 2018. aasta eelarve kummuli lüüa

Keskerakonna, SDE ja IRL-i valitsus sõidab piltlikult öeldes juba aasta otsa suverehvidega jäärajal, vähemalt mis puudutab alkoholiaktsiisi poliitikat – kui hästi läheb, veab välja, kui mitte, on kraavisõit kindel ja lõpeb kõva pauguga. Kusjuures senised eeldused osutavad kraavisõidule.

Kui rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) ütles hiljuti, et kaalub, kas oleks võimalik teha ettepanekut järgmiseks aastaks planeeritud aktsiisi tõstmistest loobuda, võis jääda mulje, et IRL püüab lihtsalt end oma valijatele parempoolse erakonnana näidata. Tegelikkus on palju tõsisem. Osa arvutusi näitab, et kui valitsus praegust aktsiisipoliitikat jätkab, on 2018. aasta lõpuks vaja leida katet mitmekümnele miljonile eurole. Mõned hinnangud ulatuvad laekumata käibemaksu arvestades isegi 80 miljoni euroni.

Aktsiiside tõstmise plaanil on olnud Eesti ajaloos ennenägemata jõuline tempo. Kuna sellist asja varem pole tehtud, on rahandusministeeriumi spetsialistide prognoosid osutunud liiga optimistlikeks.