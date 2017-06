Alkoholiaktsiisi tulevik selgub viimasel tunnil

Riigikohus otsustab reedel, kas alkoholi kiire aktsiisitõus on põhiseadusega kooskõlas või mitte. Kui seadus jõusse jääb, peaksid aktsiisid tõusma juba laupäeval, kirjutab Äripäev.

Õiguskantsler Ülle Madise jõudis aasta alguses järeldusele, et aktsiiside liigkiire tõus pole põhiseadusega kooskõlas. Esmalt tegi ta ettepaneku seadus ümber teha riigikogule. Parlament Madisega ei nõustunud ja hääletas plaani maha.

Seejärel pöördus õiguskantsler riigikohtu poole, et kõrgem kohus selgitaks välja, kas aktsiise tõstev seadus on põhiseadusega kooskõlas või mitte. Riigikohtu pressiosakonnast öeldi, et otsus tehakse 30. juunil ehk reedel.

Loe pikemalt Äripäevast.