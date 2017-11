Alkoholipoe juht: aktsiisitõus muudab sadamakaupluste äri vegeteerimiseks

Alkoholipoe AlcoStock juht Madis Eensaar ütles, et alkoholi aktsiisitõusu tõttu on sadamas asuva poe käive langenud mullusega võrreldes 40% ja langus arvatavasti jätkub.

"Aktsiisi jätkuv tõus muudab sadamas asuvate kaupluste äri jah pigem vegeteerimiseks," ütles Eensaar. "Käibed meie AlcoStocki sadamapoes on langenud võrreldes eelnevate aastatega tugevalt. 2015. aastal langes käive 30% ja mullu 40%."

2017. aastaks prognoosib Eensaar veel suuremat langust kui mullu. "Varasemalt olid põhilisteks klientideks soomlased. Täna käib küll kohalikku rahvast, aga soomlastega võrreldes nad müüginumbreid tasa ei tee," ütles ta.

Ka SuperAlko ja CityAlko poode pidava Aldar Eesti OÜ juhi Riho Maureri sõnul on aktsiisitõus Eesti kaupluste müüki vähendanud. „Selle aasta teisel poolaastal on Eestit külastanud Soome turistide arv 20% vähenenud, järgmiseks aastaks võib prognoosida selle näitaja kasvu. Need turistid, kes soovivad reisilt alkoholi ka kaasa osta, siirduvad oste sooritama pigem Lätti,” märkis Maurer. Tema sõnul tähendas pühade saabumine varem alkoholikauplustele müügi 30–40% kasvu, ent viimastel aastatel seda enam pole. „Meie Läti alkoholikaupluste müük pühade ajal aga kahekordistub tavakuudega võrreldes. Eestimaalaste ja Soome turistide käitumine on siin sarnane.”