Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu andmetel kasvas eelmise aasta teisel poolaastal piirikaubandus võrreldes aasta esimese poolega 260 protsenti. Minimaalne maksukahju, mille Eesti riik eelmisel aastal kange alkoholi piirikaubandusest sai, oli ligi 12 miljonit eurot, väidavad alkotootjad.

„2016. aasta kange alkoholi piirikaubanduse kogumahuks hindab Alkoholitootjate ja maaletoojate liit ligi kaks miljonit liitrit. Ainuüksi Eesti alkoholiettevõtted müüsid eelmisel aastal Läti piiripoodidesse 981 880 liitrit kanget alkoholi. Suurema osa rahvusvaheliste brändide müük Läti piiripoodidesse toimub Läti vastavaid esindusõigusi omavate ettevõtete kaudu ja neid müügiandmeid Eestiga ei jagata. Täiendavalt on piirikaubanduse kauplustesse sisse ostetud suuri kange alkoholi koguseid otse Lääne-Euroopa hulgimüüjatelt,“ selgitas Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuht Triin Kutberg Läti piirikaubanduse toimimist.

„Konjunktuuriinstituudi uuring andis kinnituse meie praktilisele kogemusele, et piirikaubandus on muutunud väga laialdaseks – enam kui viiendik Eesti täiskasvanud elanikest on ise käinud alkoholi piirilt ostmas. See tähendab, et ligikaudu 200 000 elanikku külastas lõppenud aastal vähemalt korra alkoholipoode Läti piiril. Seejuures on tähelepanuväärne, et ligikaudu 20 000 elanikku käis Lätist alkoholi ostmas kuuel ja enam korral. Peame tõele näkku vaadates ütlema, et sellele märkimisväärsele inimhulgale lisanduvad veel need, kes piirialkoholi kas regulaarselt või siis juhuslikumalt tellivad. Väärib tähelepanemist, et 43 protsenti Eesti elanikkonnast teab või tunneb neid inimesi, kes Lätist alkoholi järel käivad,“ ütles Kutberg.

Eesti kiiresti kasvanud kange alkoholi aktsiis on tinginud laialdase huvi alkoholi Läti piirilt soetada, kuid lausa 77 protsenti soetab ühtlasi Lätist ka teisi kaupu, avaldades nii täiendavat survet Eesti eelarvele ja Eesti ettevõtjatele.

Kui eelmise aasta alguses alustas piirikaubandus ühe spetsialiseeritud poega Valkas, siis mais avati teine, Riia trassil olev pood Ainažis ja aasta lõpus oli spetsialiseeritud piiripoode juba viis.