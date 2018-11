Alkoholitootjad: aktsiisitõusude edasine ärajätmine võiks olla esimene samm maksurahu kehtestamiseks

"Maksurahu võimaldab naasta normaalse äriplaani tsüklisse. Kui võrdleme aktsiisilaekumisi möödunud aasta omadega, siis need kasvavad. ATML liikmed on Eestis suure ja positiivse majandusliku jalajäljega ettevõtted, kelle makstud palgad jäävad Eesti leibkondadesse ja kasum jääb Eesti majandusse. Me ei küsi endale eeliseid – soovime vaid võrdset kohtlemist ja õiglast maksupoliitikat," rääkis Kutberg.

Alkoholitootjate ja maaletoojate liit koondab Eesti suurimaid veini ja kange alkoholi tootjaid ja maaletoojaid. ATMLi kuulub 13 ettevõtet: AS Liviko, Altia Eesti AS, Pernod Ricard Estonia OÜ, AS Prike, Tridens AS, MOE OÜ, Estonian Spirit OÜ, AS Remedia, Amber Distribution OÜ, Dunker Estonia OÜ, AS Avallone, AS Coca-Cola HBC Eesti ning Brown-Forman Netherlands B.V.