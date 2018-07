Alkoholitootjad: Läti piirikaubandus teeb uusi rekordeid. Piirikaubanduse lagi pole veel käes

Alkoholitootjate 2018. esimese poolaasta müüginumbrid näitavad, et piirikaubandus on jätkuvalt kasvamas – õlut müüdi Läti piiril ligi 80% rohkem kui mullu ning muud lahjat alkoholi (siider, long-drink) tervelt 3,4 korda rohkem.

Alkoholitootjad kogusid kokku 2018. aasta esimese kuue kuu müügitulemused ning nendest nähtub, et kui 2017. aasta esimese 6 kuu jooksul müüdi Läti piiril 7,12 miljonit liitrit õlut, siis tänavu on see number juba 12,6 miljonit liitrit ehk kasv on olnud peaaegu kahekordne.

2018 täisaastaks prognoosivad tootjad, et lõunapiiril müüakse 30–32 miljonit liitrit õlut ja 4,5 miljonit liitrit muud lahjat alkoholi.

Muu lahja alkoholi müük on lõunapiiril kasvanud 6 kuu võrdluses tervelt 3,4 korda. Kui 2017. aasta esimese 6 kuu jooksul müüdi muud lahjat alkoholi 630 000 liitrit, siis tänavu võrreldaval perioodil juba 2,1 miljonit liitrit.

“Käesoleva aasta esimese 6 kuu müüginumbrid näitavad selgelt, et vaatamata Rahandusministeeriumi ootustele, pole piirikaubanduse kasvulagi kaugeltki veel käes. Praeguse seisuga ostetakse juba üle 1/3 kogu Eestis tarbitud õlledest lõunapiirilt,” kommenteeris müügitulemusi Õlletootjate Liidu tegevjuht Peeter Võrk.