Alkoholitootjad: Riigikogus menetlusel olev aktsiisieelnõu ei kaota piirikaubandust

„Rahvatervise perspektiivist on selline muudatus ohtlik, sest möödunud aastal tarbisid täiskasvanud Eesti elanikud absoluutalkoholile taandatuna 4,29 liitrit lahjat alkoholi ja 3,57 liitrit kanget alkoholi. Samuti tuleks arvestada, et noored alustavad alkoholitarbimist just peamiselt lahjat alkoholi tarbides,“ sõnas Kutberg.

Kutberg hoiatab, et eelnõu tulemusel peaks riik piirikaubanduse vähenemise asemel hakkama järjekordselt avalikkusele põhjendama prognoositust väiksemaid maksulaekumisi ning et eelnõul võivad ühtlasi olla negatiivsed tagajärjed rahatervisele. Kui aga Riigikogu peaks soovima maksurahu andmise asemel aktsiisimäärasid korrigeerida, siis tuleks teha seda viisil, mis mõjutab piirikaubandust ja on mõjult õiglane.

„Läti alkoholipoliitika näeb ette järgmisel kahel aastal alkoholiaktsiisi tõstmise, mis eeldatavasti pidurdab samuti piirikaubandust. Liidu hinnangul oleks võimalik piirikaubandust oluliselt pärssida, kui langetada Eestis kehtivaid kõikide alkohoolsete jookide aktsiise 19% võrra, mille tulemusel oleks aastal 2020 Eesti ja Läti kange alkoholi aktsiisimäär samal tasemel,“ kommenteeris Kutberg.

Lisaks kaasneks sellise aktsiisilangetuse korral maksutulu laekumise suurenemine 60 miljoni euro võtta võrreldes praegu Riigikogus menetluses olevas eelnõus välja pakutud määradega. Arvutus põhineb eeldusel, et 75% turult kaotatud mahust liigub Eesti turule tagasi nii lõuna- kui ka põhjapiirilt.