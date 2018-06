Alkoholitootjate liit tunnistab: tootjad müüvad Lätti alkoholi olulise allahindlusega

Eesti alkoholitootjad müüvad Lätti kaupa odavamalt kui Eesti kauplustele, tunnistas alkoholi tootjate ja maaletoojate liidu tegevjuht Triin Kutberg.

„Vastab osaliselt tõele,“ vastas ta kaubandus-tööstuskoja, maksu- ja tolliameti ning konjunktuuriinstituudi varimajandust puudutaval ümarlaual. Selleks annab võimaluse mahtudelt tehtav allahindlus.

„Kui üks piiripood suudab müüa rohkem kui terve Selveri kett Eestis kokku, siis jah, ta saab olulise allahindluse,“ lausus ta vastates küsimusele, kas vastab tõele kuulujutt, et alkoholitootjad müüvad Lätis asuvatele kaupustele oma toodangu odavamalt. See tähendab,et Lätis asuvate kaupluste jaoks on juba sisseostuhind odavam.

Kutberg möönis, et sellel allahindlusel on tugev lumepalliefekt. „Aga kust see lumepaliefekt alguse sai? See sai alguse sellest, et kange alkoholi aktsiisi järsult tõsteti,“ lausus ta.