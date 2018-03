Alkoholitootjatel kõrini. Kes oleks Eesti Donald Trump ja ütleks: Eesti enne?

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tunnistas mõne aja eest, et tal on alkoholidebatist kopp ees. Sama võib öelda kange alkoholi tootjate ja maaletoojate kohta, sest nemad on aktsiisitõusude ja piirikaubandusega eriti vastu näppe saanud. Kui poliitikutele tundub maailmapilt lihtne – tõstame aktsiisi 5% või 15% ja saame riigikassasse rohkem raha –, siis tegelikkus on ammu teine. Ja kaotused on suuremadki, kui arvata võiks.