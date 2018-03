Alkokaupmees: faktid ei kinnita Emori uuringut. SuperAlko Läti kaupluste müük on kasvanud aastaga neli korda

SuperAlko ja CityAlko omanik Aldar Eesti OÜ juht Riho Maurer rääkis, et täna avaldatud Kantar Emori uuringu tulemused ei vasta tema hinnangul tõele. Seda tõestavad ka Superalko Läti kaupluste müüginumbrid, mis olid sellel kuul lausa kõrgemad kui detsembris.

Kantar Emori piiriüleste alkoholiostude seireuuringu kohaselt jäävad Lätist alkoholi ostmise rekordid möödunud aasta detsembrisse. Siis ostsid Eesti elanikud 23 protsenti alkoholist Lätist, tänavu märtsis aga 20 protsenti. Kasvanud pole ka alkoholi tarbimise sagedus.

Maureri sõnul räägivad poodide müüginumbrid vastupidist. "Reeglina on detsember müüginumbrite poolest meie parim kuu, mida ületab äärmisel juhul vaid juuni koos jaanipäevaga. Kuid seekord ületavad meie Läti kaupluste märtsi käibenumbrid detsembrikuu omi," ütles ta.

Põhjus on tema sõnul asjaolu, et inimesed ostavad järjest suuremaid koguseid. "Piirikaubandus ei ole kuidagi vähenemas, vaid muutub järjest rutiinsemaks ja süsteemsemaks. Inimesed ostavad suures koguses alkoholi mitmeks kuuks ette või ostetakse kamba peale suurem kogus," selgitas ta.

"Eks selle statistika tegemisega on nii, et kõik sõltub sellest, millal ja kuidas küsimust esitada, aga faktid Emori tulmust ei kinnita," sõnas ta. "Kui ma võrdlen SuperAlko Läti kaupluste tänast müüki eelmise aasta märtsiga, siis see on kasvanud neli korda," tõi ta põhjenduseks.

Piirikaubanduse tõttu sulgenud kaks kauplust

SuperAlko on pidanud Maureri sõnul sulgema piirikaubanduse tõttu kaks kauplust - ühe Tallinnas ja ühe Võrus. "Põhja-Eestis näeme, et sadamakaupluste müük on langenud 30-40%. Kui avasime Lätis Murati kaupluse, siis kukkus märgatavalt Võru kaupluse müük ja olime sunnitud poe sulgema," ütles ta.

Sellel aastal plaanib Aldar Eesti avada Lätis veel kaks kauplust lisaks kolmele olemasolevale.