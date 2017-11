Allahindlused ei meelita ainult telereid ja arvuteid ostma: Must reede tõi kaasa tormijooksu relvadele

Shoppers line up outside Best Buy before the store opens in Newport

USA Today kirjutab, et Must reede oli tegus päev USA juurdlus- ja julgeolekuteenistusele, kes pidi kokku kontrollima 200 000 relva ostu. FBI teatel on tegemist enim relvi müüdud päevaga.

Kokku sai FBI Mustal reedel kokku 203 086 taustakontrolli nõuet. Sellega ületati eelmisel aastal tehtud rekord, kui müüdi 185 713 relva. Samas toonitatakse, et relvakontroll tehakse ainult riiklikult litsenseeritud relvamüüjatele ega kajasta reaalset relvamüüki. Tegelik müüginumber Mustal reedel on arvatavasti suurem, sest ühe ostuga on võimalik soetada mitu relva.

Relvad on Mustal reedel olnud alati edukate müüginumbritega suurte allahindluste tõttu. FBI on varasemalt kurtnud, et taustakontrollide tegemist raskendavad puudulikud andmed andmebaasides ja julgeolekuteenistuse töötajate puudus. Samas on relvade müük on viimastel aastatel suurenenud. Põhjuseks tuuakse inimeste hirmu rangemate relvapiirangute ees, mille pakkus välja eelmise presidendi Barack Obama valitsus. Donald Trumpi relvasõbralikuma administratsiooni ajal on müüginumbrid mõnevõrra stabiliseerunud.