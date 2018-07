Allan Martinson: tekkinud on majandusharu, mida Eestis paar aastat varem ei olnud. Riik võiks selle arengule kaasa aidata

Te lahkusite Starshipi juhtimise juurest ja põhjendasite seda ajapuudusega – te ei saa oma perega piisavalt koos olla. Üsna ebatavaline samm,

Starshipi peakontor on Ameerikas, ma olin seal lõpuks kaks kolmandikku ajast. Maksin USA-le makse, mis ei olnud nii väikesed kui Eestis ja... Kuna mu isiklik elu oli Eestis, siis see ei käinud enam kokku. Ma ei näinud oma lähedasi enam üldse. Ka oli kolm ja pool aastat „kosmoselaevas” piisav, et tagasi tulla. Peale selle on Ameerika väga teistsugune elukeskkond.

Karoli (Martinsoni abikaasa, idufirma Jobbatical juht Karoli Hindriks – toim.) ajab oma firma asja Euroopa ja Aasia vahet, tal polnud Ameerikas midagi teha.