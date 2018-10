Allan Parik SEB tulemustest: eestlaste elatustase küündib juba 80 protsendini EL-i keskmisest

"Kiire palgakasv on võimaldanud meile paremat elu, kuid majapidamiste tarbimine on suurenenud palju tagasihoidlikumas tempos, kui seda võimaldaksid sissetulekud. Viimase seisuga moodustasid majapidamiste säästud nende poolt võetud laenukohustustest Eesti pankades rohkem kui 85 protsenti - tase, mida viimati nägime 2005. aastal," kirjutas SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik kommenteeris SEB Eesti üksuse tegevust.

Eraisikute laenuportfell kasvas SEB-s selle aasta üheksa kuuga aastavõrdluses 9,1 protsenti ning hoiused kasvasid samas võrdluses 9,8 protsenti.

Ettevõtete laenuportfell kasvas SEB-s selle aasta üheksa kuuga aastavõrdluses 8,4 protsenti ning hoiused kasvasid samas võrdluses 15,4 protsenti.

SEB algatas kolmandas kvartalis uue investeerimisprogrammi, mille eesmärk on investeerida Balti idufirmadesse, mille idee on arendada uusi pangateenuseid. Kavatseme investeerida 15-20 Balti idufirmasse, et vähemusaktsionärina aidata ettevõtetel areneda.

SEB selle aasta üheksa kuu tegevustulud ulatusid 115,7 miljoni euroni, mis on 7,2 protsenti enam võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. Tegevuskulud olid 41,5 miljoni eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga 5,5 protsenti. Laenukahjumite eraldisi suurendas pank sellel aastal 0,2 miljoni euro ulatuses (2017. aasta samal perioodil vähendas pank 0,2 mln euro ulatuses eraldisi).