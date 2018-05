Allan Remmelkoor: aeg enne kaubanduskeskuse avamist on justkui põrgu eeskoda

T1 Mall of Tallinna arendav Allan Remmelkoor ütleb, et mitu praegust keskust on moraalselt vananenud ja seetõttu pole jaekaubanduse ruutmeetrite arv argument, miks uut keskust mitte ehitada. Foto: Jaanus Lensment

„Pean tunnistama, et aasta-poolteist tagasi oli mu uni õhem kui see on praegu. Täna ma juba näen vägevat asja,” ütleb T1 Mall of Tallinna arendava firma Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor.