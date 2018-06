Allikad: Trump kehtestab 50 miljardi eest imporditolle Hiina kaupadele

USA president Donald Trump on kiitnud heaks plaani kehtestada umbes 50 miljardi dollari ulatuses imporditolle Hiina kaupadele ning ametlikult teeb Washington otsuse reedel, vahendab ERR.

Otsus tähendaks sisuliselt seda, et maailma kaks suuremat majandust on üha lähemal otsesele kaubandussõjale, vahendasid Yle, Associated Press, Politico, Financial Times ja Bloomberg.

Trump kohtus administratsiooni allikate sõnul neljapäeval oma ministrite ja nõunikega ning eelduste kohaselt kiidab ta heaks imporditollid, mis puudutavad vähemalt 35 miljardi dollari eest Hiinast pärit kaupu. Laiemalt vaadates võib otsus aga puudutada kuni 55 miljardi dollari eest tooteid.

19. mail aga sõlmisid Washington ja Peking kokkuleppe, mille alusel lubas Hiina märkimisväärselt suurendada USA kaupade importi. Kokkulepet tõlgendati kui lootust, et suurem kaubandussõda õnnestub ära hoida.

Kuid juba kümme päeva hiljem teatas USA siiski plaanist võtta kasutusele 25-protsendiline tollimaks ning selle alla minevatest tooterühmadest lubati nimekiri avalikustada 15. juuniks.

Loe pikemalt ERR-ist.