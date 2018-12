Allikas: Trump võlakriisi pärast ei muretse, sest teda siis enam ametis pole

Donald Trump

Donald Trumpi nõunikud on talle korduvalt üritanud rääkida riigivõla probleemist, aga USA president on neid eiranud, kirjutab väljaanne The Daily Beast.