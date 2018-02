Allutatud võlakirjadelt teenib hästi, aga probleemide korral jääd tühjade kätega

Ajal, kui hoiuseintressid on üliväikesed, pole ime, et investorid eelistavad LHV 7,25% ja 6,5%, Inbanki 7% või ka Admiral Marketsi 8% kupongiga kümneaastaseid allutatud võlakirju. Raha paigutajatele on kõrgema tootlusega võlakirjad justkui sõõm värsket õhku. Võrdluseks: Swedbankis teenib pikima, viieaastase eurodes tähtajalise hoiuse puhul 0,05% aastas. Luminoris saab sama pikalt hoiuselt 0,6% intressi aastas. Citadele pank pakub kümneaastast hoiust intressimääraga 1,5% aastas ja Coop pank 2% aastas. Hoiused on aga kuni 100 000 euroni tagatud, allutatud võlakirjad mitte.