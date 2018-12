Altia Eesti AS sisenes Saaremaa Vodkaga Venemaa turule

Saaremaa Vodkat hakkab regulaarselt Venemaale tarnima Altia Groupi sealne pikaajaline koostööpartner ja edasimüüja Joia.

“Altia Eesti AS teeb suuri pingutusi, et viia tooteid välisturgudele ning meil on hea meel, et meie peamine kaubamärk Saaremaa Vodka jõuab nüüd Venemaale. Teame, kuivõrd suur on viinade segmendis konkurents Venemaa turul, kuid Eesti tooteid võetakse seal väga hästi vastu, eriti kui need on kõrge kvaliteediga ja hästi kujundatud pakendis,” ütles Altia Eesti AS-i Eesti ja Läti üksuste kommertsdirektor ning juhatuse liige Imre Avalo.

Lisaks Saaremaa Vodkale varustab Altia Group Venemaa tarbijaid ka Koskenkorva Vodkaga. Nesco Groupi kuuluv Joia on Altia toodete edasimüüja Venemaal.