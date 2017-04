Altkäemaksu andmises kahtlustatav Sarapuude väimees läheb kohtus kokkuleppele

ATKO Foto: Eero Vabamägi

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu väimees ja ATKO Grupi juhatuse liige Margo Tomingas on altkäemaksu andmises süüdistatavana kohtu all. Harju maakohtus selgus, et ta on valmis kokkuleppemenetluseks. Tomingas juhtis altkäemaksuloosse segatud bussifirmasid ja oli seal juhatuse liige, kirjutab Äripäev.