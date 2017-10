Altkäemaksu süüdistuse saanud Tartu endine abilinnapea: olen 99,9% veendunud, et minu süütus tõestatakse

Korruptsioonis kahtlustatud Tartu endine abilinnapea Artjom Suvorov ütles ERR-ile, et teda süüdistatakse 250 euro ja pudeli konjaki ning kinkekaartide eest teenete osutamises, mis on tema sõnul absurd.

Kaitsepolitsei pidas üleeile hommikul kinni Tartu endised abilinnapead Valvo Semilarski ja Artjom Suvorovi, keda kahtlustatakse mitmes korruptsioonikuriteos. Suvorovit kahtlustatakse täpsemalt altkäemaksu võtmises selle eest, et suunas ja osales toetussummade eri organisatsioonidele eraldamise otsustamises.

"Ütleme nii, et kui kuulsin, et mind on Raekotta vaja, siis olin juba õnnelik, sest käivad koalitsiooniläbirääkimised. Kui ma nägin, et üleval korrusel seiab kaitsepolitsei ametnik, siis ma sain juba aru, et miski on mäda. Hakkasin mõtlema, et huvitav, kes minu töötajatest on käki kokku keeranud, et tahetakse minult kommentaari küsida," ütles Suvorov ERR-ile.

Süüdistuse kohaselt aitas ta erinevatel spordiorganisatsioonidel linnalt toetust saada. „Mina tegin fraktsioonile ettepaneku, kes tegi ettepaneku linnavolikogule, kes otsused kinnitas. Ja mina siis praegu saan karistada selle eest, et tegin ettepaneku ja väidetavalt sain mingi raha ka, aga ma ütlen käsi südamel, et mina mingit raha neilt ei saanud," ütles ta.

Täpsemalt käib jutt kahest altkäemaksuvõtmise episoodist ja kahest spordiga seotud organisatsioonist. Ühe puhul ütleb kahtlustus, et Suvorov sai altkäemaksu ja aitas organisatsioonil linnaeelarvest raha saada. Teise puhul seda, et Suvorov lubas raha eest organisatsiooni tulevikus aidata.

„Esimene episood on väidetavalt 250 eurot ja teine episood on pudel konjakit ja kinkekaardid,“ ütles Suvorov.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et tema mälu järgi on Suvorov kunagi küsinud, mida teha, kui keegi peaks kinkekaarte kinkima. "Selline asi ei ole kindlasti aktsepteeritud," lisas ta.

Küsimusele, kuidas Suvorov ise süüdistustesse suhtub, vastas mees:„Absurd. Eks poliitiku jaoks on see väga suur tagasilöök. Olen veendnud 99,9%, et on aja küsimus tõestamaks, et ma olen süütu. Aga see jätab väga suure märgi,“ kommenteeris ta.

Semilarskit süüdistatakse altkäemaksu võtmises ja toimingupiirangu rikkumises. Nimelt selles, et ta osales enda huvisid puudutava otsues enam kui 400 000 euro ulatuses.