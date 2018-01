Altkäemaksus kahtlustatav Eesti Raudtee juhatuse liige lasti lahti

Eesti Raudtee peahoone Foto: Rene Suurkaev

Tulenevalt asjaolust, et 15. detsembril 2017 peeti Sergei Fedorenko Kaitsepolitseiameti poolt kinni kuriteos kahtlustatavana altkäemaksu võtmises ning temaga seoses on algatatud kriminaalasi, on AS-i Eesti Raudtee nõukogu otsustanud lõpetada temaga töölepingu poolte kokkuleppel.