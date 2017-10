Alustad ettevõtlusega? Miks võiks eelistada valmisfirma ostmist uue asutamisele

Ettevõtte asutamine elektrooniliselt on lihtne ja kiire, kuid valmisfirma ostmine ID-kaardiga ei ole ka oluliselt kulukam. Valmisfirma eeliseid kirjeldab 1Firmad.ee konsultant Kaur Mets.

Eelnevalt sisse makstud osakapital

Äriseadustik sätestab minimaalseks osakapitaliks 2500 eurot. Kuni osakapitali sissemaksmiseni ei saa maksta dividende ning sissemaksmata osa nimiväärtuse ulatuses vastutab enda varaga osanik. Lisaks kaasneb sissemakse tegemisega riigilõiv ning juhul kui osakapital välja võetakse, kaasnevad panga teenustasud.

Valmisfirma on asutatud varem

Paljude tegevusvaldkondade juures teevad nii klient kui ka koostööpartner taustauuringu. Eile asutatud firma e-post kaupa tellima just ei kutsu ja paljudel juhtudel võib see müüki mõjutada.

Lihtsam põhikiri

Elektrooniliselt asutatud ühingu põhikiri on pikk ja keerukas, kuna peab sisaldama kõiki võimalikke variatsioone reservkapitalist hääletamiseni. Valmisfirma põhikiri on võimalikult lihtne ja kohaldatud vastavalt vajadustele. Igal nädalal pöördub meie poole mõni mitme osanikuga ühing, kus üks osanik tahab lahkuda või soovitakse näiteks reservkapitalist loobuda. Soodsam on need asjad endale kohe selgeks teha.

Tasuta konsultatsioon firmaga koos

Konsulteerime enda kliente tasuta 30 minuti ulatuses kas kontoris või e-posti teel. Sellega tagame, et firmat ostev klient saab ka muu baasinfo. Vastame nii raamatupidamist puudutavatele küsimustele kui ka õiguslikku poolt ja tegevuslubasid puudutavatele küsimustele. Samuti kontrollime soovitud ärinime ja soovitame vajadusel alternatiive, sest Euroopaga ühtse kaubamärkide andmebaasi ja juba registreeritud ettevõtete puhul on paljud soovitud nimed liiga sarnased.

Soodne hind

ID-kaardi ja paroolide olemasolul saab valmisfirma osta 250 euroga. Võrreldes 190-eurose uue ühingu riigilõivuga on see küll natuke kallim, kuid jäävad ära lisakulud osakapitali sissemakseks ja teine riigilõiv. Dividendide maksmine on lubatud ning asjalikult konsulteerides saab ka raamatupidamiselt oluliselt kokku hoida, sest tihti kohe kuupõhist teenust ei vajata. Lisahüvisena saavad kliendid kasutada meie koostööpartneri advokaati soodustingimustel nii maksu- kui ka tsiviilõiguslikes küsimustes.

Kuigi valmisfirmade müük on osalt asendunud uute ühingute loomisega, on endiselt palju pikalt tegutsenud ettevõtjaid, kes kasutavad ainult valmisfirmasid just eespool nimetatud põhjustel. Õnneks saab ka alustav ettevõtja meilt enda küsimustele vastused ning hoiab kokku aega ja raha. Lisainfot leiab meie koduleheküljelt www.1firmad.ee.