Amazon võib lähikuudel Eesti naaberriikidesse laieneda

Rootsi meedia teatel on Amazonil plaanis õige pea laieneda Põhjamaadesse, mis võib tähendada ka seda, et kaubad hakkavad oluliselt kiiremini jõudma Eestisse, vahendab Geenius.

Kaubandusettevõtte Adlibris asutaja Pär Svärdson sõnul on ta kuulnud Amazoni salaprojektist, mis on seotud Stockholmiga. Ta spekuleeris, et esmalt võib tulla Amazonile rootsikeelne leht, võib-olla ka leht kõikides Euroopa Liidu keeltes. Selle kõrval võidakse ühel hetkel avada ka Rootsi keskladu.

Mitmed eksperdid kinnitavad, et see, mille kallal firma töötamas on, jõuab avalikkuse ette ilmselt lähikuudel, kuid mitte hiljem kui novembris.

