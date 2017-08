Amazon.com muudab ärimudelit

Amazon.comi pakend Foto: Scanpix/ Reuters

Kunagi oli Amazon.com internetimajanduse lipulaev. Õige on öelda oli, sest ettevõte muutis strateegiat ja asutas füüsilised käekakatsutavad kauba kättesaamispunktid. Tänu sellele võivad kunded kohe tellimise järel kaubale järgi minna. See vähendab tarneaega tunnilt minutiteni, kirjutab Reuters.