Amazoni-maffia. Maailma rikkaima mehe tuules rikastuvad ka eestlased

Eestis on tuntud termin nimega „Skype’i maffia”, mis tähistab endisi skypelasi, kes siiani aeg-ajalt kokku saavad, ühist äri ajavad või niisama plaane peavad. Ent nüüd võib rääkida ka Eesti Amazoni-maffiast, sest möödunud augustis said esimest korda kokku eestlased, kes Amazonis tulusat äri teevad. Mõnel liiguvad seal miljonid eurod. Seos on olemas ka Skype’iga, sest osa neist on ühises Skype’i-vestluses infot ja kogemusi vahetanud juba mõnda aega. Kaevusime koos kolme Eesti ettevõtjaga maailma rikkaima inimese, Amazoni asutaja Jeff Bezose rajatud maailma telgitagustesse.