Amazoni müügikampaania start läks üle kivide ja kändude

Internetijaemüüja Amazoni müügikampaania Prime Day algas raskustega.

Kohe pärast Amazoni müügikampaania algust hakkas perioodiliselt kaduma ligipääs ettevõtte veebilehele. Paljud ostjad soovisid diile, kuid neid võtsid veebilehel vastu koerte pildid koos tekstiga, et oi, nüüd läks meil küll midagi valesti.

Amazon vihastas ostuhuvilisi sedavõrd, et need hakkasid sotsiaalmeedias kaebama.

„Mõnedel klientidel oli raskuseid ostmisel,“ teatas Amazon CNN Moneyle saadetud teates. „Me püüame olukorda ruttu lahendada. Paljudel õnnestus ostmine. Esimesel Prime Day tunnil ostsid USAs kunded palju rohkem kui aasta tagasi esimesel kampaaniatunnil. Veel on tulekul sadu tuhandeid diile ning ostlemiseks oli siis veel enam kui 34 tundi.“

Need pahased, kes helistasid Amazoni klienditeeninduse numbrile, kogesid automaatvastaja seletust, et kuulsime, et mõnedel klientidel on praegu raskusi meie veebilehega. „Me vabandame ja loodame, et meie veebileht töötab varsti täielikult,“ teatas automaatvastaja.

Tänavu kestab Amazon Prime Day kampaania 36 tundi, kus Prime kundedele pakutakse toodetele allahindlusi. Tänavu peaks jaekaubanduse mõttekoja Coresight Researchi hinnangul Prime Day kampaania ajal tulema 3,4 miljardi dollarine käive.