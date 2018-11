Amazoni videoteenuse hindades on riigiti suured käärid, eestlased maksavad ameeriklastest ligi 2 korda rohkem

Netflixi põhikonkurent Amazon alustas oma videoteenusega Prime Video 2016. aastal, kui hakkas seda pakkuma rohkem kui 200 riigis, kirjutab Comparitech oma blogis. Teenuse sisu ja maksumust võrrelnud ettevõte leidis, et riigiti erineb teenuse hind ühe filmi kohta väga olulisel määral.

„Arvatavasti kõige olulisem asi, mis me leidsime, oli see, et riigiti erineb näidatavate filmide hulk dramaatiliselt,” märkis Rebecca Moody Comparitechist. Ta tõi välja, et kui Singapuris, kus see arv on kõige väiksem, on võimalik vaadata ainult 713 täispikka filmi või mõne sarja osa, siis USAs on see kõige kõrgem. Seal on keskkonna kasutajatele 18 246 filmi kättesaadavad. „Vahe on 25-kordne!” ütles Moody.

Ta lisas, et kuigi Singapuri elanikud maksavad teenuse eest ka 66% madalamat hinda kui ameeriklased, on tegemist riigiga, kus Amazon Prime Video kasutajad peavad tundma kõige ebaõiglasemat teenuse kvaliteedi ja hinna suhet. Moody sõnul maksavad ka Austraalia ja Kanada tarbijaid teenuse eest 34% filmi kohta enam kui ameeriklased.

Küll aga märkis ta, et ameeriklased ei ole siiski need, kes saavad kõige paremat teenust oma raha eest, vaid see õnn on osaks langenud hoopis Suurbritannia ja Iirimaa elanikele, kus Prime Video teenust müüakse Amazon Prime’i teenusest eraldi. „See muudab teenuse aga 29% soodsamaks,” sõnas Moody. Lisaks on brittidel ameeriklaste järel järgmistena ligipääs suurimale filmilaole, kuhu kuulub 11 066 filmi.

Vaata graafikult lähemalt, milliste riikide elanikud saavad lisaks ameeriklastele ja brittidele kõige suuremat kasu Amazon Prime Video teenusest.