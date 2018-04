Amazonil on nüüd üle 100 miljoni lojaalsusprogrammi kliendi

Amazon.comi juht Jeff Bezos ütles, et e-ärigigandil on nüüd juba üles saja miljoni lojaalsusprogrammi Prime tellijat.

Uudisest teatas Bezos kolmapäeval avaldatud kirjas aktsionäridele. Prime tellijad maksavad kuist või aastast tellimustasu ja saavad selle eest internetis tehtud tellimuste kiirema kättetoimetamise, muusika- ja videostriimingu ja tasuta fotode hoidmiseks veebimajutusruumi. Amazon lisas soodustusi digitaalsete kingituste näol.

Amazon on oma Prime tellijate arvu hoidnud hästihoitud saladusena, mistõttu aktsiat ja ettevõtet analüüsivad analüütikud on püüdnud numbrit prognoosida ostjaküsitluste põhjal.

"Prime'it pakutakse ka välismaal, mistõttu USA edu saab korrata välismaal," ütles Morningstari analüütik RJ Hottovy. "Amazon kaotab praegu raha välismaal laienedes, kuid investorid ootavad rahulikult, et Prime tellijate arv kasvaks."

„Näeme Euroopas ja teistel turgudel sarnaseid arenguid nagu USAs 2010. ja 2014. aasta vahel,“ ütles Hottovy. „Inimesed tunnetavad Prime'i liikmestaatuse väärtust kohaletoimetamise kiiruse ja sisu näol. Investoritele on oluline, et liikmestaatuse pikendamise protsent on 90 protsendist kõrgem.“

Amazoni juhatuse esimees ütles, et ettevõte saatis Prime klientidele üleilmselt enam kui viis miljardit ostu.