Amazonile pakuti linnapea kohta ja miljardeid dollareid

Amazoni uue peakontori valik on Ameerika Ühendriikide korporatiivmaastikul üks käesoleva aasta enimkõneldud teemasid.

Tähelepanu sai see siis, kui jaanuaris avalikustati "finaali" jõudnud 18 linna ning laineid on see löönud nüüd, kui Amazon oma lõplikust valikust teatas.

Ja võitjaks osutusid mitte Silicon Valley ega Ühendriikide keskosa, vaid USA idaranniku kaks keskust – Ameerika Ühendriikide mitteametlik rahanduspealinn New York ja ametlik pealinn Washington.

Võiks arvata, et Amazon oli ise huvitatud nii palju uue peakontori loomisest Ameerika Ühendriikide võtmekohtadesse, et oli valmis selle jaoks lisainvesteeringut tegema, kuid ei – Amazon laseb oma kolimisplaanid vähemalt poole ulatuses kohalikel maksumaksjatel kinni maksta.

Allikas: Äripäev