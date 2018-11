Ameerika investorid ostsid Ülemiste City emafirma ja lahkuvad ka börsilt

Technopolise uus omanik on Londonis tegutsev investeerimisfirma Kildare Partners. Tegemist on 2013. aastal asutatud ja kinnisvara investeeringutele keskenduva ettevõtega, mille peamised rahastajad on Ameerika investorid. Nende hulgas on nii pensionifonde kui sihtasutusi.

Uued omanikud on juba öelnud, et plaanivad Technopolise ka Helsingi börsilt ära viia. Tõenäoliselt toimub see järmise poolaasta jooksul. Ülevõtmispakkumise järgi maksis Kildare Partners Technopolise aktsiate omandamisel 4,65 eurot aktsia eest, mis tegi ostutehingu maksumuseks ligi 730 miljonit eurot.

Ettevõtte kinnisvaraportfelli senine väärtus on 4,4 miljardit, sinna kuulub kinnisvara Suurbritannias, Saksamaal, Hollandis, Iirimaal, Itaalias, Rootsis, Norras, Prantsusmaal, Portugalis ja Belgias.

Technopolise gruppi kuulub otsapidi ka Technopolis Ülemiste, mis arendab Tallinnas Ülemiste City ärilinnakut.

Panustab kiiremale kasvule

Kuidas omanikuvahetus ettevõtte tegevust Eestis mõjutama hakkab, on Technopolis Ülemiste juhatuse esimehe Gert Jostovi sõnul veel vara öelda. „Seda peavad uued omanikud kommenteerima, mul on raske seda siitpoolt öelda,” põhjendas ta. Küll aga avaldas ta lootust, et omanikuvahetus Eesti ettevõtte tegevust olulisel määral ei mõjuta.

„Eks uutel omanikel on tõenäoliselt oma uued äriplaanid. Kuna need tehingud on alles äsja toimunud ja nagu ka börsiteadetest näha on, välja on vahetatud ka emaettevõtte nõukogu, siis millised on järgmised sammud ja äristrateegilised muudatused, me ei oska veel öelda,” lisas Jostov.