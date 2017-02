Ameerika miljardäri Warren Buffetti firma Berkshire Hathaway suurendas Apple’isse tehtud investeeringuid eelmise aasta viimases kvartalis pea neli korda ning selle aasta alguses on aktsiahinna tõus toonud investeerimisfirmale enam kui miljardi dollari suuruse kasumi.

USA väätpaberijärelevalvele (SEC) esitatud andmete kohaselt soetas Berkshire Hathaway eelmise aasta viimases kvartalis 42 miljonit Apple aktsiat, kirjutab CNBC.

Mullu neljandas kvartalis kerkis Apple aktsia hind 2,5%, kuid selle aasta algusest on hind tõusnud juba 16,6%.

Wall Street Journal kirjutab, et Apple aktsiate hinnatõus on toonud Buffettile 1,1 miljardit dollarit kasu.

Berkshire on soetanud ka enam kui kaheksa miljonit vastuolulise maailma suurima seemnetootja Monsanto aktsiat, 166,4 miljonit USA raadiofirma Sirius XM Holdingu ja 43,2 miljonit lennufirma Southwest Airlines aktsiat.

Osaluste soetamine neis ettevõtetes on haldusfirmale esmakordne.

Buffett on mitme aastakümne vältel hoidunud negatiivse kogemuse tõttu lennufirmadesse investeerimisest. 1989. aastal soetas ta 358 miljoni dollari eest USAir Groupi aktsiad, mis aga järgnevatel aastatel oma väärtusest suure osa kaotasid. „Sisenesin sellesse ärisse ajal, mil algasid tõsised probleemid,“ kirjutas Buffett 1990. aastal aktsionäridele. Ettevõte müüs lennufirma aktsiad 1998 aastal suure kasuga maha, kuid Buffett on mitmeid kordi tunnistanud, et kahetseb seda rahapaigutust.

Berkshire suurendas neljandas kvartalis aktsiainvesteeringuid 15% võrra kokku 147,99 miljardi dollarini. Ettevõtte enda aktsia hind on selle aasta algusest kerkinud 2,4%.