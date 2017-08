Ameerika unistus: need miljardärid pidid enne oma edulugu sente lugema

Citation reader Winfrey poses in the Winner's Area at the BAFTA awards ceremony at the Royal Opera House in London

Maailmas ei ole ülekaalukalt miljardäre, kes on oma varanduse ise teeninud. Veel vähem on neid, kes alustasid vaesusest ja tõusid maailma rikkaimate sekka.

Amazoni tegevjuht Jeff Bezos

Raske on ette kujuta, et mees, kelle vara väärtus on hetkel 89 miljardit dollarit, pidi kunagi tühja kõhtu tundma, kuid nii see on. Bezose ema oli teismeline, kui poeg sündis ning isa jättis pere maha, kui poeg oli vaid kolmeaastane. Perekonna toetamiseks töötas Jeff kõik suved ja nädalavahetused vanavanemate farmis. Teismelisena töötas praegune miljardär McDonaldsid. Tema ärivaist ilmnes umbes samal ajal. Jeff korraldas lastele mõeldud teaduslaagri ning kasseeris iga lapse pealt sisse 600 dollarit, kirjutas CelebrityNetworth.

Starbucksi looja Howard Schultz

Howard Schultz kasvas üles väga vaeses Brooklyni rajoonis. Selleks, et tõmmata tähelepanu eemale ennast ümbritsevalt vaesuselt, hakkas Schultz tegelema spordiga. Ta tegeles nii pesapalli, jalgpalli kui korvpallga ning teenis sellega Põhja-Michigani ülikooli stipendiumi. Temast sai esimene inimene oma perekonnas, kes lõpetas ülikooli.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey kasvas üles üksikema käe all väga vaeses Mississippi piirkonnas. Tema perekond oli nii vaene, et väiksena pidi ta kandma koolis kartulikotte klietidena, sest riideid ei olnud võimalik lubada. Tema vanaema rõhtas alati Oprahle, kui oluline on elus haridus ja niisiis keskenduski tänane miljardär sellele, teenides välja stipendiumi Tennessee ülikooli.

Oracle looja Larry Ellison

Larry Ellisonil oli raske lapsepõlv. Ta ema saatis ta elama immigrandist sugulase juurde, kuna ei suutnud poega üksikvanemana kasvatada. Keskkoolis olles suri tema kasuema. Samuti kukkus mees välja Chicago ülikoolist, kuid on nüüd väärt 58 miljardit dollarit.

WhatsAppi looja Jan Koum

Jan Koum kolis koos ema ja vanaemaga 16-aastaselt Ukrainast USAsse, kus nad elasid kolmekesi väikses kahetoalises korteris, mida nad said lubada vaid tänu sotsiaaltoetustele. Koum töötas toidupoes ja ta ema lapsehoidjana. Kui Jan ei teinud töös, siis ta õppis arvutite ja programmeerimise kohta. 18-aastaselt läks ta San Jose ülikooli ning mõned aastad hiljem võttis Yahoo ta palgale.