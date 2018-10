Ameerikat põhjalikult muutnud 132-aastase ajalooga jaekett palus pankrotikaitset

132-aastase ajalooga ettevõte on olnud raskustes ning äganud võlakoorma all juba mitmeid aastaid, kuid viimaseks karika üle ääre ajanud tilgaks sai täna hommikul saabunud 134 miljoni dollari suuruse laenumakse tähtaeg, mida ettevõte tasuda ei suutnud, kirjutab CNN.

Sears Holding, Searsi ning Kmarti omanikfirma on üks tosina lugupeetud jaemüüja seas, kes on pidanud Amazoni valitsemisajal pankroti välja kuulutama.

Ettevõte teatas täna hommikul, et kavatseb äriga jätkata ning kasumlikud kauplused töös hoida, kaasa arvatud Searsi ja Kmarti veebipoed. Ettevõtte teatel otsitakse ostjat suurele hulgale kauplustele ning aasta lõpupoole suletakse vähemalt 142 kauplust lisaks neile 46-le, mis juba järgmisel kuul uksed sulgevad.

Pankrotiavalduse esitamisega koos astus ettevõtte juhatuse esimehe kohalt tagasi ka 2005. aastal Searsi ja Kmarti ühinemise kavandanud Eddie Lampert. Ettevõtet juhivad nüüd kolm juhatuse liiget.

Juba aastaid on Lampert kinnitanud, et firma teeb pikalt kestnud kahjumite lõpetamisel edusamme. Lampert kinnitas oma tänases teates, et pankrotiprotsess lubab ettevõttel saada kasumlikuks ning konkurentsivõimeliseks jaemüüjaks.

CNN aga kirjutab, et kuigi jaemüüjad paluvad pankrotikaitset selleks, et äriga jätkata, siis paljud neist lõpetavad siiski tegevuse.