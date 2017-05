Ameeriklase sünnipäevakink. Kuidas on ärgata miljardärina?

Eile sai ameeriklanna Lynsi Torres 35-aastaseks. Ta sai päris korraliku sünnipäevakingituse. Torres päris burgeriketi, mis tegi temast miljardäri.

Lynsi Torres päris 97% USA Lääneranniku burgeriketist In-N-Out Burger.

Värskemate hinnagute alusel on burgerikett väärt 1,3 miljardit dollarit ehk Torrese osa on 1,26 miljardit dollarit. Mõnede hinnagute kohaselt on äri väärt isegi kolm miljardit dollarit.

In-N-Out asutati 1948. aastal Harry ja Esther Snyderi poolt. 1950ndatel ja 1960ndatel oli tegemist tagasihoidliku äriga, mis tegutses vaid 18 asukohas.

1976. aastal suri Harry Snyder 67-aastasena ja jättis ettevõtte 24-aastasele pojale Richile. Rich laiendas kahekümne aastaga burgeriketi kogu Läänerannikule. Paraku hukkus ta 1993. aasta lennuõnnetuses, olles jõudnud laiendada burgeriketi 90 linna. Tema surma järel sai ettevõtte omanikuks Richi noorem vend Harry Guy Snyder.

Guy Sunyder oli Lynsi Torrese isa, kirjutab Celebritynetworth.

Guy Snyder laiendas äri edasi Arizonasesse, Nevadasse, Utahi ja Texasesse. Kui ta 1999. aastal suri, tegutses ettevõte 140 linnas. Surma järel läks ettevõte Esther Snyderi kätte, kes valitses ettevõtet kuni surmani 2006. aastal, mis jättis 24-aastase Lynsi ainsaks pärijaks. Et ta aga ei olnud valmis rasket burgeriäri koormat kandma läks ettevõtte juhtimine tema onupoja Mark Tylori kätte, kes juhtis äri 2010. aastani.

Vastavalt Estheri testamendile sai Lynsi 50% In-N-Out äri omanikuks 30. sünnipäeval ehk 5. mail 2012. Ülejäänud 47 protsenti pidi ta saama 35-sünnipäeval ehk eile.

Nüüd on tema valik, kas müüa kogu äri, laiendada seda või teha mitte midagi. In-N-Out tegutseb 313 linnas. Mullune käive oli 700 miljonit dollarit.