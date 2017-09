Ameeriklased ostavad kõiksugu viimsepäeva nodi kokku

Kaks maavärinat, kolm kohutavat orkaani ja Põhja-Korea raketikriis on pannud osa ameeriklasi tegutsema. Niinimetatud ellujääjad ostavad poeriiuleid tühjaks ja viivad ostetud asjad punkrisse valmistudes planeedi maa hukuks, kirjutab Reuters.

Külmutatud toidu, gaasimaskide ja muu varustuse müük on USAs viimastel nädalatel kasvanud. Valmistujad püüavad olla valmis mistahes katastroofiks, olgu see siis looduslik või inimeste kätetöö.

Nad saavad tegevuseks innustust nähtud piltidest ja videokaadritest. Abitult vetevoolus ulpivad inimesed, orkaanidest purustatud varemed Kariibi mere saarekestel ja maavärina kahjustused Mehhikost annavad inspiratsiooni. Sama käib ka Põhja-Korea üles lennutatud raketi kohta.

„Kuus või seitse nädalat on olnud väga kiired. Müük on praktiliselt kolmekordistunud,” ütles Idahos My Patriot Supply äri pidav Keith Bansemer. „Kõik sai alguse Põhja-Korea raketikatsetusest. Siis tulid orkaanid ja kaks Mehhiko maavärinat.”

Ennast valmistujaks pidav David Yellin elab Californias San Diego maakonnas ja tema suurim mure on hiiglaslik maavärin. 31-aastane politseinik on kuhjanud kappi ellujäämisvarustust, mida ta jagab pruudiga ja kahe koeraga. Varusid on nii palju, et võimaldab vastu pidada kuu aega.

Kui õnnetus sunniks neid kodust lahkuma, on neil juba kottidesse pakitud toit, vesi, esmaabivarustus, veepuhastustabletid, lõkkesüütamismaterjal, telk, magamiskotid, vahetusriided ja olulised dokumendid.

Ready To Go Surviveal äri juhatuse esimees Roman Zraževki ütles, et gaasimaske ostetakse palju. Üldiselt on müük kasvanud kahe kuuga 700 protsenti. Ta on ka ise nn. ellujääja, kartes USA majanduse kokkuvarimisest seoses väljakannatamatult suure võlakoormusega,

Kunded rabavad keemia-, bioloogililise-, radiatsiooni ja tuumasõja puhuks mõeldud 500 dollarilisi CBRN rõivaid ja 200 dollarit maksvaid gaasimaske isegi viie aastaste lastele mõeldud suuruses.

„Gaasimaskid? Mul on neid terve tonn,” ütles valmistuja 62-aastane Jerry McMullin. Selle pensionile läinud riskihindaja kodu Colorados Yellow Jacketis on nagu punker. Tema sõnul peab see vastu tuumarünnakule, bioloogilisele sõjale ja tervele reale loodusõnnetustele. Kuigi tema suurim mure on Põhja-Korea, kardab ta ka Washingtonist tulevat poliitilist ebastabiilsust, mis võib viia rahutusteni.

„Ma pole paranoiline. Ma tahan olla valmis ajaks kui läheb põrguks ja olla koos kõige vajalikuga heas kohas,” lausus ta.

Tal on oma veepuhastussüsteem päikeseenergiat kasutavas majas.

Lisaks eeltoodud valmistujatele on viimastel nädalatel hakanud kraami ostma ka maailmalõpu kuulutajad, kelle arvates algab täna maailmalõpp, mis toob seitse aastat katastroofilisi sündmuseid ja lõpetab meile tuntud maailma.