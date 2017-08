Ameeriklastel on üllatav pitsa tellimise koht

Ärides on lihtne põhimõte – järgne klientidele. Ja nüüd ei jää pitsaäridel muud üle kui pakkuda pitsatellimisvõimalusi Facebookis ja Amazon.comis. Võistlus käib selle nimel, kuidas teha pitsa tellimist ja selle eest maksmist mugavamaks, kirjutab Bloomberg.

Juulis lasi TGI Fridays maksta kundedel arveid kasutades selleks nende Amazoni kontosid.

Pitsakett Papa John International läks koguni nii kaugele, et kuulutas end e-äri kompaniiks, olles investoreid teavitanud erakordselt tugevatest tulemsutest.

„Oleme tegelikult Amazonile palju sarnasemad kui füüsilisele restoraniärile,“ ütles Papa Johni turundusjuht Brandon Rhoten.

Kunded, eriti milleeniumi põlvkond, ei kavatsegi helistada pitsakohta ja esitada telefonitsi tellimust. Samuti ei taha nad seista Starbucksi kassasabas.

Emarketeri läbiviidud pitsa tellinud internetikasutajate küsitlusest selgus, et internetis olijad on näljased. 69,4 protsenti telliks online'is pitsat, 18,6 protsenti veel ei tellikus, kuid ehk kunagi tulevikus. Vaid 11,6 protsenti leidsid, et see neid ei huvita. 0,4 protsenti ei teadnud, mida sellise küsimuse peale kosta.

Ettevõtetel nagu TGI Fridays on veel ka teine surve. Nimelt USA kliendid ei viitsi enam söömas käia söögikohtades, mistõttu restoranid peavad näitama, et nad on arenemisvõimelised. Erakapitali rahastusega 52-aastane ettevõte TGI Fridays on sõlminud partnerlusleppe nii Facebooki kui Amazoniga, et kunded saaksid esitata online-tellimusi.

Kompanii pingutab, et kliendid maksaksid digitaalselt ja on sellega sidunud lojaalsusprogrammi. Asi paistab töötavat, kuna kasvanud on online-tellimused kui ka lojaalsusprogrammi liikmete arv on kasvanud ja seda just milleeniumipõlvkonna seas.

Ettevõtte turundusjuhi Stephanie Perdue sõnul elavad nooremad kliendid telefonis.

„Vaja on luua dialoog ja suhe noorte klientitega,“ ütles ta, kes teevad kõike telefoniga. „Ma arvan, et paljud kaubamärgid alles hakkavad seda avastama.“

Laiemalt on restoranisektoris sama häda mis jaekaupmeestel – nad on liiga paljudes kohtades füüsiliselt olemas, kuid kliendid tahavad, et neile toodaks kõik koduukse taha kätte. Seetõttu ongi Domino's ja Papa John's saavutanud edu, näidates vähemalt aasta avatud olnud sögikohtades kasvu, muutes klientidel ostuotsuse tegemise lihtsamaks.

Online-reklaamidelt on võimalik vaid mõne klikiga tellida pitsa. Paljud restoraniketid püüavad ikka veel nuputada, kuidas viia kliendid nii kaugele, et nad ostaksid veebis.

Kui Papa John's katsetas juunis Facebookis tellimustega, siis tulemus oli selline, et esimese paari tunniga tuli sadu tellimusi. Kaasaajal moodustavad Pap John'si müügist üle 60 protsendi eri vormides digitellimused.

Domino's ja Pizza Hut hakkasid läinud aastast eksperimenteerima chatiprogrammides tellimustega, kasutades Facebook Messangeri ja Twiteri teenuseid. Läbi vestluse leiab robot, kas tahad tellida mõnda oma lemmikpitsat või tahad värskemaid pakkumisi.

Mobiiltelefoniga tellimine on ka toonud kaasa peavalu. Starbucksi äpp on nii populaarne, et on muutnud inimeste liikumismustrit. Kliendid mööduvad kassast ja kolavad kohvikualal, aeglustades teenindust. Kohvikugigant töötab sel aastal, et seda probleemi lahendada.

Üheks võimaluseks oleksid häälega aktiveeritavad seadmed. Domino's laseb klientidel kasutada Amazon Echot ja Google Home tellimuste edastamisel. Samal teel on ka Burger King.