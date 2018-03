Amet hävitas 20 tonni riknenud Hiina salasiirupit

Veterinaar- ja Toiduamet pidas Muuga piiripunktis kinni umbes 20 tonni tundmatut kaupa, mis importija andmetel oli mesi, kuid mis vastavuse kontrolli järgi oli hoopis siirup, teatas amet.

Konteiner jõudis Muuga sadamasse möödunud aasta 27. augustil, kuid puuduliku dokumentatsiooni tõttu jäi see sinna seisma. Kolm kuud hiljem esitas importija dokumendid, mille põhjal pidanuks konteineris olema mesi, kuid kontrolli käigus selgus, et markeeringul on toote nimeks „Rice fructose Syrup“ ehk riisifruktoosisiirup.

Küsitav oli ka toote päritolu. Päritoluriigiks oli dokumentatsioonis märgitud Ameerika Ühendriigid, kuid markeeringul oli kauba päritolumaaks märgitud Hiina. Samuti ei ühtinud toote dokumentidejärgne ja tegelik kaal. Lisaks oli kauba säilivusaeg lõppenud juba augustis 2014.

Kuigi tavapäraselt on sellises olukorras importijal kohustus saadetis päritoluriiki tagasi saata või hävitada, ei olnud puuduliku päritolu ja dokumentatsiooni tõttu võimalik kaupa tagasi saata ning see tuli hävitada. Kuna importija Veterinaar- ja Toiduameti ettekirjutust kaup hävitada ei täitnud, tegi seda Veterinaar- ja Toiduamet asendustäitmise korras. Kulud nõutakse sisse importijalt.