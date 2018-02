Amet: meie inimesed on Rakvere tapamajas ja toodangu kvaliteedi kontrolliga pole probleeme

Rakvere Lihakombinaat Foto: Tiit Blaat

Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja ütles, et kuigi kõik Rakvere lihakombinaadi searümpade kvaliteedikontrolliga tegelevad töötajad streigivad, on koha peal Veterinaar- ja toiduameti inimesed, kes tagavad, et väljuv toodang vastab nõuetele.