Amet, mida on pidanud paljud miljonärid ja miljardärid enne rikkaks saamist

Paljud end üles töötanud miljonärid ja miljardärid olid enne jõukaks saamist noorena müügiesindajad, vahendab MarketWatch. Tegemist on ametikohaga, mida nad ise peavad üheks oma edu võtmeks, selgub sotsioloogi ja ajaloolase Rainer Zitelmanni värskelt avaldatud raamatust „The Wealth Elite”.

Zitelmann intervjueeris 45 inimest, kelle vara väärtus algas 10-30 miljonist ja küündis mitme miljardi euroni. Kõigi nende jõukus on tulnud nende endi tööst või siis päranduseks saadud raha enda kasuks tööle panemisest.

„Seniajani on teadlased täiesti alahinnanud või ignoreerinud müügioskuste rolli inimeste juures, kes on end üles töötanud ja väga rikkaks saanud,” märkis Zitelmann Marketwatchile antud kommentaaris. „Meie uuringus osalenud inimeste seas oli just see aspekt, mida nad ise kõige enam edu saavutamise juures rõhutasid,” lisas ta.

Täpsemalt ütles kaks kolmandikku intervjueeritutest, et müügioskused mängisid olulist rolli nende majandusedus. Üle ühe kolmandiku intervjueeritavatest ütles, et nad võlgnesid vähemalt 70% oma edust oma oskustele.

Inimesed, kelle põhjal Zitelmann oma raamatu kirjutas, töötasid väga erinevatel müügitöödel. Nad müüsid nii kunstjuveele, kosmeetikat kui ka kasutatud autoraadiod ja veljesid, isegi munakarpe, mida saab heli isoleerimiseks kasutada.

Müügitööd on oma edus välja toonud ka mitmed kuulsused ja üleilma tuntud ettevõtete juhid. Nende hulgas on olnud nii Kayne West, Johnny Depp, Jennifer Aniston kui ka Netflixi tegevjuht Reed Hastings. Ka LinkedIni uuring on välja toonud, et on üks amet, mida on kõik tänased tegevjuhid teinud ja see on müügitöö.