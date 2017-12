Amet saadab pensionäridele maksuvaba tulu arvestamise info

Sotsiaalkindlustusamet saadab kahe nädala jooksul pensionäridele teated maksuvaba tulu arvestamise kohta järgmisel aastal, tuletades meelde, et töötaval pensionäril on võimalik esitada maksuvaba tulu avaldus nii pensioni kui ka palga kohta, kirjutab err.ee.

Seitse protsenti pensionäridest kaotavad tuleval aastal praegusega võrreldes sissetulekutes, sest nende tulud on liiga suured.

Teated saadetakse mittetöötavatele pensionäridele. Lisaks saavad teated inimesed, kelle pension või hüvitis ületab 2100 eurot kuus. Palju keerulisem on olukord töötavate pensionäridega, kes on sunnitud nüüd ise oma tulude üle arvet pidama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pensionäride rühma "Sügiskuld" tegevusjuht Oivi Olle ütles inimesed ei saa täpselt aru, mis toimuma hakkab. "Kuidas nii elada, et keegi kellegile kuskile võlgu ei jää. Kellel oli siin eelnevalt tulumaksuvabastus tehtud - nemad ei saanud enam aru, kas minna uuesti pikendama või mitte minna ja nii saigi otsustatud, et las tuleb asjatundja ja räägib milles asi on," ütles Olle.

Sotsiaakindlustusamet saab aga selgitada, et järgmisest aastast võidavad need isikud, kelle pension ja töötasu mõlemad on väiksemad kui 500 eurot. Selleks tuleks tulumaksuvabastuse avaldus lisaks sotsiaalkindlustusametile esitada ka tööandjale.

