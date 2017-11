Ametist lahkuv riigikontrolör Alar Karis hoiatab: Eesti ei tohi välisabist sõltuvusse jääda

Riigikontrolör Alar Karis andis täna keskpäeval riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle riigikontrolli aastaraporti. Karis hoiatab, et riik peab olema valmis 2021. aastaks, kui algab EL-i uus 7-aastane eelarveperiood ja Eestile antavad toetused märgatavalt vähenevad.

Praegusel, 2014-2020 eelarveperioodil saab Eesti struktuuri- ja investeerimisfondidest kokku 4,4 miljardit, ehk keskmiselt 629 miljonit eurot aastas. Ehkki esialgne suurusjärk selgub eeldatavasti aastal 2019, on järgmisel, 2021. aastal algaval Euroopa Liidu eelarveperioodil Eestil kasutada tõenäoliselt kuni 40% ehk 1,76 miljardi euro võrra vähem raha.

"Me ei saa ega tohigi jääda lõputult vaatama omamoodi nõudliku ootusega liidu jõukamate liikmesriikide poole, pidades seesugust abi loomulikuks ja vääramatuks osaks meie elust ja sissetulekutest ning arvates, et keegi teine peabki meile raha andma. Elujõuline ja kestlik riik peab oma funktsioneerimise üles ehitama sellele rahale, mida me ise oleme suutelised oma käte ja ajudega teenima," ütles Karis Nestorile.

Karise sõnul peaks riik praegustel võrdlemisi headel aegadel koguma reserve ja ja vältima kulutuste kasvu.