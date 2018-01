Ametiühing annab Rimile hävitava hinnangu: töötajad on väsimusest nõrkenud ja käivad haigena tööl, kulunud tööriideid on piinlik selga panna

Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu juht Elle Pütsepp ütleb, et Rimile antud aasta ettevõtte tunnustus on firmale positiivne, aga töötajate tervisest ettevõte samahästi kui ei hooli. "Kas väsimusest nõrkev, stressis või morn teenindaja suudab klientidele naeratada ja hoida ettevõtte mainet?," küsib Pütsepp.

Avaldame pöördumise täismahus.

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) poolt Rimile üle antud aasta ettevõtte tiitel on tunnustus ettevõttele. Üheltpoolt tekitas see uudis Rimi töötajates positiivse emotsiooni - meie olemegi Rimi, teisalt tekkis kohe küsimus - kas meie olemegi need töötajad, kes töötavad tiitliga pärjatud ettevõttes.

Rimi panus oma töötajate ja klientide harimisse alkoholi ostmise ja tarbimise teemadel on muidugi tunnustamist väärt. Selline tegevus on suunatud väljapoole, tuues vaieldamatult kasu ühiskonnale ja klientidele. Reklaamides aga ennest tervislike eluviiside edendajana, soovivad ka Rimi töötajad võimalust töötada tervist säästvas töökeskkonnas ning elada ja toituda tervislikult.

Rimi teenindajatel on ebamõistlikult pikad kümnetunnised töövahetused. Töötajate puudusest ühe suurenev töökoormus ja pidevalt lisandunud tööülesanded annavad tunda töötajate tervises.

Loe veel

Kujutame endale korraks ette nääpsukest naisterahvast kõrgelt kaubaaluselt banaani- või arbuusikaste alla tõstmas ning kaubaalust müügisaali tarimas, sest meestööjõudu napib. Või siis tillukeses kassaboksis teenindajat tundide viisi istumas ja monotoonseid liigutusi tegemas. Keegi pole ju kokku arvestanud neid kaubatonne, mida teenindaja töövahetuse jooksul tõstab või kui palju monotoonseid liigutusi teeb.

Kassapuudujääk töötajalt, ülejääk firma kasumiks

Mis te arvate kui peaksite tegema oma töövahetuses ära mitmete inimese töö: vastutama, kliente teenindama, küpsetama ja koristama. Kindlasti tekib küsimus, kes siis kauba riiulitesse paneb? Ikka seesama teenindaja. Pikad töövahetused, väsimus ja pinged võib olla põhjuseks, miks kaasapidaja eksib kassas. Kassapuudujääk arvestatakse kassatöötaja töötasust maha, kassas tekkinud ülejääk aga arvatakse ettevõtte kasumisse. Selline teguviis suurendab kassatöötajates stressi.

Teenindajad kurdavad tihti, et pidev raskuste tõstmine ja kaupade tarimine annab tunda seljas, monotoonsed liigutused panevad käed valutama ja töötamine jalgadel mõjub jalgadele, mis öösel valutavad ja end korralikult välja puhata ei lase.

Kas väsimusest nõrkev, stressis või morn teenindaja suudab klientidele naeratada ja hoida ettevõtte mainet? Kõige selle juures ei tohi ära unustada naeratamist klientidele, sest morn või väsimusest ja stressist nõrkev töötaja võib mõjuda ettevõtte mainele kehvasti.

Kimbutavad tervisehäired

Jah, Rimi kaupluses on ette nähtud töötajale töövahetuses üks poole tunnine lõuna ja osades kauplustes üks kahekümneminutilise puhkepaus teistes aga paar kümne minutilist pausi. Kuid kas see on piisav, et töötaja jõuaks 10 minutiga puhkeruumi jalutada ja seal taastuda?

Jah, Rimi töötajad saavad valida, kas soetada endale teatud spordiklubides erihinnaga umbes 80-eurone kuupilet, millest Rimi kompenseerib 15 eurot või nautida kuus istuvas asendis kahte pooletunnist massaaži.

Kuid, kas see on piisav, et tekkinud tervishäiretele leevendust saada?

Töötajal tuleb valida, sest mõlemat ei ole ette nähtud. Kuidas sa aga valid kui spordiklubi kaardi soetamine tekitaks pere eelarvesse paraja augu? Sukasäärest pole aga midagi võtta, sest paljud töötajad elavad palgapäevast palgapäevani. Pärast maksude tasumist pole võimalik endale tervislikke eluviise lubada ja tervislikult toituda. Hea kui peale maksude maksmist üldse söögiraha jääb.

Kas pudruhommikud või supireeded on piisavad motiveerijad?

Kuidas panustada tervisesse või koguda pensionifondidesse kui suurem osa Rimi töötajatest elab palgapäevast palgapäevani? Kas selles on olemasolevad, ettevõttele lojaalsed töötajad süüdi?

Rimi propageerib tervislikku reedet, kuid ka seda kahjuks mitte oma töötajatele. Tõsi, suuremates kauplustes pakub Rimi reedeti hommikuputru või lõuna ajal suppi, kuid ka sellest ei saa kõik töötajad osa. Saalitöötajatel on võimalus töö katkestada, kuid pikad kassajärjekorrad ei võimalda kassapidajal lahkuda kassast kliente teenindamata. Minirimides aga pole üldse ei supireedeid ega ka pudruhommikuid.

Oma töötajate ja klientide tervisest hooliv Rimi võiks tasustada töötajatele kolm esimest haiguspäeva, sest iga tasustama haiguspäev tähendab töötajale märgatavalt väiksemat töötasu tema pangakontol ja seda ei saa madalalt tasustatav töötaja endale lubada. Nii käiaksegi tööl haigetena. See omakorda tekitab nakkusohu ka kolleegidele või klientidele.

Kas aasta ettevõte ei võiks olla eeskujuks teistele kaubanduskettidele? Mitte peituma selle vabanduse taha, et ega teised ka ju ei tee nii.

Pakkumine - madal palk, naljanumbrist jõulukink, preemia juhtkonnale

Võtame nüüd kokku aasta ettevõtte Rimi poolt pakutava oma töötajatele:

madal palk, mida muidugi võib nimetada sektori probleemiks. Kas aasta ettevõte ei võiks ja peaks panustama rohkem kui igaaastane 5-15-eurone brutopalga tõus. See pigem on töötajatele solvav mitte motiveeriv.

preemia. Teoreetiliselt peaks preemiat saama juhul, kui etteantud tingimused on täidetud, kuid neid enamasti ei saavutata. Preemiat saavad küll aga juhtkonna inimesed.

võimalust töötada pikkades töövahetustes ja mitme inimese eest. Töötada nii pühapäevadel kui ka riigipühadel, ka siis kui Rimi naabritel on kauplused suletud. Perega koos olemine on nõrkadele ja pole üldsegi tervislik. Rimi seda ei propageeri!

jõulukink, mis eelmine aasta oli naljanumber. Pruunis paberkotis pakk verivorsti, šokolaad, hapukapsas ning riidest kott, mis sobib puude vedamiseks.

tööriided, mis juba niivõrd kulunud riided, et töötajatel neid häbi selga panna. Jah, tulid alles hiljuti uued riided, aga nende kvaliteet selline, et poetööks ei sobi. Kergesti määrduvad, aga pesus puhtaks ei lähe. Neil, kellel üks komplekt, nemad juurde ka ei saa, kuna kaupluse eelarve ei võimalda. Osades poodides on ka streikivad kassad, mis vajavad pea igakuiselt parandamist.

ebavõrdsed tingimused müügivõistlustel. Samas sealt saadav preemia kuluks ära tõesti neile, kes on vaeva näinud.

jõulude ajal käivad peakontori töötajad müügisaalis ja kassas kliente teenindamas ehk nii nagu Rimis armastatakse öelda „ minnakse kaupluse töötajatele appi". See on tore algatus. Nii näiteks oli märgata tegevjuhti Pääsküla Rimi kassas, kus kauplus peaaegu väljasuremise äärel. Läheduses teised suured poed, kus rahvast rohkem käib. Reklaamitrikk või siiras abi? Otsustage ise.

Seega teeme nüüd nii, et aasta ettevõte alustab hoolimist oma töötajatest, et nemad omakorda pakuks parimat Rimi klientidele.

Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe kinnitas, et ettevõte pingutab iga päev selle nimel, et Rimi oleks Eesti jaekaubanduse parim tööandja ja kõikide töötajate huvid oleksid maksimaalselt kaitstud. Konkreetset juhtumit analüüsib ettevõte tema sõnul täiendavalt.

Järgneb Vaido Padumäe kommentaar täismahus:

Me pingutame iga päev selle nimel, et Rimi oleks Eesti jaekaubanduses parim tööandja ning vastaks parimal viisil oma klientide ootustele. Loomulikult tekib aeg-ajalt erinevaid arusaamu ja arusaamatusi ning vaieldamatult on meie töö mõnikord pingeline ja nõuab pingutust. Kõik probleemid lahendame aga ettevõtte sees. Kõik, kellel on mure, kuulame ära. Ja püüame teha nii, et kõigi töötajate huvid on maksimaalselt kaitstud. Konkreetset juhtumit analüüsime täiendavalt, kuid kindlasti ei ole see enamiku ettevõtte töötajate seisukoht. Rimi töötajate rahulolu uurime pidevalt ja see on kõrge.