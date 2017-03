Ametiühing korraldas meeldejääva Euroopa suurima turismimessi

Tänavune Euroopa suurim turismimess Euroopas on meeldejääv. Sinna minek on katsumus, mille põhjustas ametiühing.

Peaaegu kõik Berliini saabuvad ja sealt väljuvad lennureisid olid reedel streigi tõttu tühistatud. Sedasi on raske külastada Berliinis toimuvat turismimessi.

Berliini Tegeli ja Schönefeldi lennujaamades oli tühistatud reedel umbes 670 lennureisi, kuna ametiühing Ver.di kutsus enam kui 2000 lennuvälja ja lennuterminaali töötajat palgavaidluse tõttu töölt minema jalutama. Juhtumisi toimus aktsioon samal päeval kui ITB Berlini mess, mida tavaliselt külastavad 180 000 külastajat aastas, kirjutab Bloomberg.

Töötajad nõuavad kõrgemat palka, kuid viis läbirääkimiste vooru palgatõusu saamiseks ei õnnestunud. Euroopa Liidu poolt nõutud suurem konkurents on piiranud palgatõusu. Ver.di on juba tänavu korraldanud hoiatusstreike ja plaanib neid ka lähinädalateks.

Palgavaidlus lisab Berliinile piinlikust, kus tehniliste fiaskode ja eelarve lõhkimineku tõttu lükkub uue lennujaama avamine 2018. aastasse.

See nädal on Euroopa lennunduses seni halvim reisikatkestuste tõttu. Prantsusmaal jätsid sel nädalal streikivad lennukeskuse juhid maale 1500 lendu. Helsingis tühistas Finnair reedel 104 lendu, kuna ka Soomes on lennutöötajatel konflikt lennufirmaga. Itaalia lennutöötajad plaanivad minema jalutada 20. märtsil.

Mullu kasvas Berliini lennujaamade külastatavus 11 protsenti, 32,9 miljoni inimeseni.