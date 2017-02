Nordea ja Eesti Finantssektori Töötajate Liidu Nordea osakonna vaheline lepitusmenetlus ei toonud tulemusi, teatas Eesti Finantssektori Töötajate Liidu (EFTL) juhatuse esimees Erik Podar.

Nordea pank jäi oma novembrikuus avaldatud väidete juurde, et ühinemine DNB-ga ei võimalda ühtegi pikaajalist lepingut sõlmida ja seni aset leidnud läbirääkimine töötajate esindajatega oli Nordea poolt ekslik.

Lepitusmenetluses leidis Podari sõnul kinnitust asjaolu, et tööalaseid ümberkorraldusi ühinemise tõttu tuleb Nordeas mitmeid, kuid nende täpset mõju töötajatele ja nende arvule ei tea isegi Nordea Eesti juhtkond. Samas pole Nordea seni olnud valmis nimetatud ümberkorralduste mõjusid töötajatele maandama ega kaasama töötajate esindajaid ühinemist läbi viivatesse töögruppidesse ega töögruppidesse, mis tegelevad ühendpanga töötajate töötingimuste või koondatavate töötajate lahkumiskompensatsiooniga. „Paratamatult jääb mulje, et peale sõnade ei ole Nordea tegelikust töörahust, töötajate kaasamisest ja töötajate turvatundest huvitatud,“ lausus Podar.

EFL-i hinnangul on kahetsusväärne, et Nordea ei soovi enne pankade liitumist töörahu tagamiseks reaalseid samme astuda. „Keeruline on ette kujutada DNB Nordea ühendpanga sujuvat tööd, kui pank peab hakkama esimesest päevast alates klaarima kiirkorras eelkäijate tegematajätmisi. Nordea töötajatel on plaanis mitmeid aktsioone nii Eestis kui välismaal, millega näidatakse oma rahulolematust tekkinud olukorra suhtes,“ kinnitas Podar.